تركيا: يمكننا عقد لقاء مع مصر على مستوى وزراء الخارجية

تحدث وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، عن إمكانية عقد لقاء مع مصر على مستوى وزراء الخارجية.

وقال أوغلو بحسب وكالة أنباء الأناضول التركي: "يمكننا عقد لقاء على مستوى وزراء الخارجية مع مصر"

​واختتمت، أمس الخميس 6 مايو/ أيار الجاري، وبعد يومين من المداولات، المباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال.

وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن "المناقشات كانت صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس الخميس، إن المحادثات مع مصر جرت في جو إيجابي، مشيرا إلى أن القاهرة ستربح من أي تعاون مع بلاده.

وبحسب وكالة "الأناضول"، أضاف تشاووش أوغلو أن "اللقاءات مع مصر ستستمر في الفترة المقبلة حول الخطوات التي سنقدم عليها لتطبيع العلاقات".

وتابع قائلا "مصر ستربح من أي تعاون مع تركيا خاصة فيما يتعلق بالملفات المشتركة في سوريا وليبيا والعراق وشرقي المتوسط".