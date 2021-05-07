بايدن يؤكد عزمه عقد لقاء مع بوتين الشهر المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أن لقاءه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعقد في شهر يونيو/ حزيران المقبل، دون أن يحدد مكان وزمان اللقاء.