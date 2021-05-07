البيت الأبيض: بايدن يرى الاجتماع مع بوتين خطوة إيجابية لتحقيق الاستقرار

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الجمعة، إنه لم يتم تحديد أي اجتماع حتى الآن بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.

واشنطن- سبوتنيك. وأضافت بساكي في إفادة صحفية عندما سُئلت عما إذا كان بإمكانها تأكيد أن بوتين وبايدن سيعقدان قمة الشهر المقبل: "لم يتم الاتفاق على اجتماع مع الرئيس حتى الآن".

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن بايدن يعتقد أن الاجتماع المحتمل مع الرئيس الروسي سيكون خطوة إيجابية إلى الأمام في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا لتخفيف التوترات والحصول على علاقات مستقرة.

وتابعت بالقول: "من الواضح أن رئيسنا دعاه للمشاركة في ذلك الاجتماع لأنه يعتقد أنه سيكون خطوة جيدة للأمام في العلاقة لتهدئة التصعيد، لضمان أن تكون لدينا علاقة أكثر استقرارا للمضي قدما، ولكن لا يوجد اجتماع للتأكيد بعد".

جاءت تعليقات بساكي، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أن لقاءه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعقد في شهر يونيو/ حزيران المقبل، دون أن يحدد مكان وزمان اللقاء.

وقال بايدن في رده على سؤال عن آفاق عقد قمة روسية أميركية، خلال جولته الأوروبية الأولى، "أنا واثق من أننها سنتمكن من ذلك، لكن لا يوجد حاليا وضوح حول موعد ومكان اللقاء، ونحن نعمل على ذلك".

و قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، هذا الأسبوع، إن الرئيس الأمريكي يعتبر من الأهمية بمكان أن يكون واضحا وصريحا مع الرئيس الروسي، ويعتقد أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي من خلال لقاء مباشر.