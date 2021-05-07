أمريكا تكمل تحصين ثلث السكان ضد كورونا بنجاح

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة حصنت بالكامل 110 ملايين ونحو 875 ألف شخص حتى صباح اليوم الجمعة، من مرض "كوفيد-19" مشيرة إلى أنهم يمثلون 33.4% من عدد سكان البلاد.

ومنحت البلاد 254 مليونا ونحو 800 ألف جرعة من لقاحات "كوفيد 19"، ووزعت إجمالا 327 مليونا ونحو 125 ألف جرعة، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وقالت هيئة المراكز إن

150 مليونا و416 ألف شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل حتى اليوم الجمعة، مشيرة إلى استخدام 7 ملايين و808 آلاف جرعة في مراكز رعاية كبار السن.

ويشمل إحصاء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اللقاحات مزدوجة الجرعة من "مودرنا" و"فايزر/ بيونتيك"، وكذلك لقاح "جونسون آند جونسون" أحادي الجرعة حتى السادسة صباح اليوم الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة.