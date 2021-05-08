مصادر أمريكية تكشف الوجهة الجديدة المحتملة لسقوط الصاروخ الصيني

أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم السبت، بتحديد وجهة جديدة محتملة لسقوط الصاروخ الصيني التائه.

وذكر موقع "غولف" نقلا عن مصادر عسكرية أمريكية أنها حددت وجهة جديدة محتملة لسقوط حطام الصاروخ ​الصين​ي التائه، فبعد حساب الإحداثيات تم تحديد شمال ​السودان​ كوجهة مؤكدة لسقوط هذا الصاروخ.

وأكدت المصادر أن الصاروخ الصيني الطائش من المحتمل أن يسقط في أحد بلدان آسيا الوسطى ​طاجيكستان​ أو ​تركمانستان​ الساعة 3:30 فجر الأحد بتوقيت ​أبوظبي​.

وأطلقت الصين الأسبوع الماضي أولى المراحل الثلاثة لمحطتها الفضائية، وبعد انفصال الوحدة الفضائية للمحطة بدأ الصاروخ يدور حول الأرض في مسار غير منتظم مع انخفاضه تدريجيا، ما يجعل من شبه المستحيل توقع النقطة التي سيدخل منها إلى الغلاف الجوي، وبالتالي المكان الذي سيسقط فيه.