سفير ايران لدى العراق: نرحب بنهج دول المنطقة الجديد لحل الخلافات

أعلن السفير الايراني لدى العراق، إيرج مسجدي، أن "دول المنطقة بدأت باعتماد نهج جديد لحل الخلافات والتوترات ونحن نرحب به".

ونقل موقع "ميدل ايست نيوز" تصريحات السفير الإيراني الذي قال إن "الجمهورية الإسلامية كانت دائما داعمة للسلام والصداقة، لذلك نحن نرحب بحل أي خلافات خاصة مع الدول الإسلامية والدول المجاورة في المنطقة".

وتابع قائلا إن "إيران مهتمة بتطوير علاقاتها مع الدول الإسلامية والمنطقة حتى لا تكون هناك خلافات وتوترات في المنطقة".

وأضاف أنه "تم وضع نهج جديد في دول الجوار والمنطقة لحل التوترات مع إيران، وهو أمر نرحب به ونأمل أن يحقق نتائج، مرحبا بدور العراق البناء والايجابي في هذا الصدد".

وبشأن محادثات فيينا، قال السفير الإيراني في العراق: في مناقشة الملف النووي، نحن مهتمون بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات، والتحرك في إطار هذا الاتفاق واستمرار عملهم، مؤكدا على ضرورة رفع جميع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، وقال ان إيران مستعدة للوفاء بالتزاماتها.