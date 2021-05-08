البحرية الإيطالية تتدخل لمواجهة خفر السواحل الليبية

كشف وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، أن ​البحرية الإيطالية​ تدخلت مرتين خلال أسبوع لحماية مراكب صيد إيطالية من زوارق ​خفر السواحل الليبي​.

ولفت وزير الدفاع إلى إن "البحرية الإيطالية تدخلت في الوقت المناسب الخميس والاثنين الماضيين، لحماية قوارب ​صيد​ إيطالية من استيلاء محتمل من قبل الجانب الليبي، في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 160 ألف كيلومتر مربع وتشير إليها ​الحكومة​ الإيطالية على أنها خطرة في ​البحر المتوسط​".

ودان غويريني إطلاق خفر السواحل الليبي الخميس النار على 3 قوارب صيد صقلية على بعد 30-40 ميلا بحريا قبالة ساحل مصراتة، ما أسفر عن إصابة قبطان أحد القوارب بجرح في ساعده، مشيرا إلى إنه "من الخطير وغير المقبول إطلاق أعيرة نارية على قارب مدني وتعريض حياة الناس للخطر".

وكانت ​وزارة الدفاع​ الإيطالية، أكدت الاثنين الماضي أن فرقاطة تابعة للقوات البحرية تدخلت لإنقاذ 7 قوارب صيد إيطالية بعد أن اقترب منها زورق مطاطي عالي السرعة قادم من الساحل الليبي.