الصين تقترب من كسر الاحتكار ودخول منافسة جديدة مع أوروبا وأمريكا

كشف موقع متخصص بمجال الطيران، يوم أمس الجمعة، عن منافسة جديدة ستدخلها الصين في مواجهة الشركات الأوروبية والأمريكية.

وذكر موقع " flightglobal" أن الصين ستدخل المنافسة في سوق الطائرات المدنية العالمي بحلول 2030، مما سيؤدي إلى قلب الإحتكار الثنائي الطويل الأمد بين الشركة الأوروبية "إير باص" وشركة "بوينغ" الأمريكية.

وبحسب الموقع، ظلت الصين إحدى الدول التي تعتمد بشدة على الشركتين لتوفير الطائرات، إذ استحوذت على خمس مبيعات الشركة الأوروبية "إيرباص" في 2020، لكنها إقتربت أخيراً من النجاح في محاولتها التي طال انتظارها لصناعة طائرة منافسة لنماذج الطائرات ذات الجسم الضيق التي تصنعها الشركتان الأوروبية والأمريكية، إذ من المقرر تسليم أول ​طائرة نفاثة​ "أحادية الممر C919" بحلول نهاية 2021.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص"، غيوم فوري، إنه من الصعب التنبؤ بمدى السرعة التي ستتمكن بها الصين من ترسيخ نفسها كلاعب موثوق به في صناعة الطائرات، ولكن بمرور الوقت من المرجح أن تستحوذ شركة الطائرات التجارية الصينية "كوماك" على حصة من السوق.