‏انفجار وحريق هائل في مصنع للكيماويات بمدينة قزوين شمال إيران

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، وقوع انفجار وحريق هائل في مصنع للكيماويات بمدينة قزوين شمالي البلاد.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مدير إدارة الطوارئ في محافظة قزوين، قدرت الله مهدی خاني، قوله "وقع ‏انفجار وحريق كبير في مصنع "تاژ" قي مدينة قزوين شمال البلاد"، مضيفا أن "رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق على عدة مستويات".

ولفت المسؤول الإيراني إلى أنه "لحسن الحظ، لم يسفر هذا الانفجار عن أي إصابات أو وفيات حتى الآن".

وأشار إلى أنه "تم تدمير أحد حظائر المصنع بشكل كامل، ولدينا قلق كبير من احتمال انتشار النيران إلى المصانع والشركات المجاورة"، فيما لم يذكر المسؤول الإيراني سبب الانفجار أو الحريق.

وقالت إيران، الشهر الماضي، إن "انفجارا وقع في منشآتها النووية المهمة "نطنز" كان عملا تخريبيا نفذته إسرائيل، وتعهدت بالانتقام للهجوم الذي بدا أنه أحدث فصول حرب تدور في الخفاء منذ وقت طويل، معتبرة أن "الهدف من العمل هو استهداف قدرات إيران النووية".