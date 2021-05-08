الصين تتجاوز حد 300 مليون جرعة من لقاحات كورونا في تطعيم سكانها

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، أنه تم استخدام ما يربو على 308 ملايين جرعة من لقاحات "كوفيد-19" في أنحاء الصين حتى يوم الجمعة.

جاء هذا الرقم الجديد بعدما تجاوز عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء العالم 150 مليونا، وظهرت آسيا أكثر منطقة متضررة.

وتعزز الصين عملية التطعيم بين العامة لبناء حاجز مناعي.

هذا وأعرب خبراء من منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، عن ثقتهم في أن جرعتين من لقاح "سينوفارم" الصيني فاعلتان للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

ويعمل لقاح "سينوفارم" عن طريق دفع الجهاز المناعي للإنسان لصنع أجسام مضادة لفيروس كورونا، ترتبط بالبروتينات الفيروسية، أو ما يسمى بالبروتينات الشوكية التي ترصع سطح الفيروس، بحسب موقع "سكاي نيوز".

ومن المقرر أن تبت منظمة الصحة، التابعة للأمم المتحدة، هذا الأسبوع، فيما إذا كانت ستوافق على اللقاحين الصينيين "سينوفارم" و"سينوفاك" لاستخدامهما في حالات الطوارئ ضد "كوفيد-19".