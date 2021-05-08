البابا فرنسيس يؤيد رفع حقوق الملكية الفكرية عن لقاحات "كورونا"

أيد البابا فرنسيس، اليوم السبت، رفع حقوق الملكية الفكرية للقاحات "كوفيد-19"، دعما لاقتراح طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورفضته بعض الدول الأوروبية ومنها ألمانيا.

وفي كلمة ألقاها أمام حفل عالمي لجمع التبرعات بهدف تعزيز الحصول العادل على اللقاحات، قال البابا إن العالم مصاب "بفيروس النزعة الفردية".

وأضاف في رسالة مصورة مسجلة مسبقا "أحد تحورات هذا الفيروس هو النزعة القومية المنغلقة التي تحوُل على سبيل المثال دون تدويل اللقاحات".

وقال "يظهر تحور آخر عندما نضع قوانين السوق أو قوانين السوق الفكرية أو الملكية الفكرية فوق قوانين الحب وصحة الإنسانية"، وأشار إلى عدد الوفيات الضخم الناجم عن تفشي فيروس كورونا في العالم.

تأتي تعليقات البابا فرنسيس وسط نقاش حول ما إذا كان ينبغي لشركات الأدوية التنازل عن حقوقها في حماية براءات اختراع لقاحات "كوفيد-19".

وأيد بايدن مثل هذه الخطوة يوم الأربعاء، استجابة لدعوات من الهند وجنوب أفريقيا وما يزيد على 100 دولة أخرى، بحسب ما نقلت "رويترز".

غير أن العديد من الدول الأوروبية، بقيادة ألمانيا وفرنسا، نأت بجانبها أمس عن هذا الاقتراح، وقالت إن السبيل لإنهاء الجائحة هو صنع اللقاحات وتوزيعها بوتيرة أسرع.