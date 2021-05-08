تسجيل
15:41 GMT08 مايو/ أيار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    حسين عبد اللهيان

    إيران: ندعو إلى وقف فوري لجرائم الكيان الصهيوني الإرهابي ونطالب بموقف أممي ودولي ضدها

    © Sputnik
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202105081048912968-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B6%D8%AF%D9%87%D8%A7/

    دعا المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، إلى "الوقف الفوري لجرائم الكيان الصهيوني المصطنع والإرهابي"، على حد قوله.

    كما أدان في تصريحات لوكالة "فارس" الإيرانية وبشدة "الجرائم الأخيرة للصهاينة في يوم القدس العالمي الدموي ضد الصائمين الفلسطينيين في المسجد الأقصى وكذلك الاعتداءات الصهيونية ودعا إلى وقف الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان".

    رجل فلسطيني يصلي بينما تتجمع الشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات في المجمع الذي يضم المسجد الأقصى، وسط توتر بشأن احتمال إخلاء عدة عائلات فلسطينية من منازل على أراض يطالب بها اليهود مستوطنون في حي الشيخ جراح في البلدة القديمة بالقدس، 7 مايو/ أيار 2021
    © REUTERS / AMMAR AWAD
    السعودية ترفض خطط وإجراءات إسرائيل إخلاء منازل فلسطينية بالقدس
    ولفت عبد اللهيان إلى المسؤولية الإنسانية والقانونية لمنظمة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمحافل البرلمانية.

    كما دعا أمين عام المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية برلمانات الدول الاسلامية والعالم خاصة اتحاد البرلمانات الإسلامية والآسيوية، لبذل اهتمام خاص بقضية القدس والمسجد الأقصى.

    واعتبر تصاعد لهيب انتفاضة القدس "ورقة أخرى من صفحات نضالات وإرادة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة".

    ووصف دعم وإسناد الشعب والمقاومين الفلسطينيين في هذه المرحلة الحساسة بـ"المهم والضروري".

    وأدانت إيران بشدة الإجراءات التي وصفتها بالوحشية والفظيعة لإسرائيل في المسجد الأقصى خلال الجمعة الأخيرة من شهر رمضان ويوم القدس العالمي.

    وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان، اليوم السبت: "جرائم الحرب هذه لإسرائيل أثبتت مرة أخرى للعالم الطبيعة الإجرامية للكيان الصهيوني غير الشرعي وضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف انتهاك أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني".

    وأصيب 178 فلسطينيا على الأقل، مساء الجمعة، إثر اقتحام قوات الأمن الإسرائيلي للمسجد الأقصى وفي حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس، وفي منطقة باب العامود الذي أغلق أمام الزوار والأهالي مع عدة أبواب أخرى للمسجد.

    وأفاد شهود عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن "قوات الاحتلال اقتحمت المسجد القبلي في الحرم القدس، وقامت بإخلاء المصلين من داخل المسجد وقمعهم بقنابل الصوت والغاز، قبل اغلاق أبوابه".

    وأضاف شهود العيان بأن "قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة إلى باحات المسجد الأقصى وعلى الأبواب المحيطة به، وكثفت من تواجدها في البلدة القديمة".

    واعتقل عناصر الشرطة الإسرائيلية 3 أشخاص على الأقل من حيّ الشيخ جرّاح، وأغلقوا مداخل الحيّ الذي بات أشبه بثكنة شرطيّة، في حين شهدت ساحات المسجد الأقصى مواجهات بين متواجدين داخل المسجد، وبين الشرطة الإسرائيلية، استخدم عناصرها خلالها، القنابل المدمعة والرّصاص المغلّف بالمطّاط.

    وأغلقت القوات الإسرائيلية طريق "الواد" في القدس القديمة، ومنعت الأهالي من الدخول باتجاه المسجد الأقصى عقب أذان المغرب.

    انظر أيضا:

    شيخ الأزهر: تهجير أهالي الشيخ جراح بالقدس إرهاب صهيوني غاشم 
    "هدوء حذر يسود القدس والمسجد الأقصى مع إحياء الفلسطينيين "ليلة القدر
    الاتحاد الأوروبي: طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس مقلق وغير قانوني
    الإمارات تدين بشدة اقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
    السعودية ترفض خطط وإجراءات إسرائيل إخلاء منازل فلسطينية بالقدس
    الكلمات الدلالية:
    عبد اللهيان, حسين أمير عبد اللهيان, إسرائيل, فلسطين, القدس, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    غابة تغطيها نبات صفير غير سكريبتا الذي يتميز بأزهار رزقاء اللون، في إيبينغ فورست في لندن، بريطانيا، 27 أبريل 2021
    جميع درجات الأزرق... الغابات الزرقاء في بريطانيا وبلجيكا
    نائب لبناني يقدم سيرته الذاتية للعمل في دولة خليجية
    مسؤول لبناني يبحث عن وظيفة في الخليج
    5 أسلحة فتاكة تمكنت الصين من استنساخها
    5 أسلحة فتاكة تمكنت الصين من استنساخها
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك