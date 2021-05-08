إيران: ندعو إلى وقف فوري لجرائم الكيان الصهيوني الإرهابي ونطالب بموقف أممي ودولي ضدها

دعا المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، إلى "الوقف الفوري لجرائم الكيان الصهيوني المصطنع والإرهابي"، على حد قوله.

كما أدان في تصريحات لوكالة "فارس" الإيرانية وبشدة "الجرائم الأخيرة للصهاينة في يوم القدس العالمي الدموي ضد الصائمين الفلسطينيين في المسجد الأقصى وكذلك الاعتداءات الصهيونية ودعا إلى وقف الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان".

ولفت عبد اللهيان إلى المسؤولية الإنسانية والقانونية لمنظمة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمحافل البرلمانية.

كما دعا أمين عام المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية برلمانات الدول الاسلامية والعالم خاصة اتحاد البرلمانات الإسلامية والآسيوية، لبذل اهتمام خاص بقضية القدس والمسجد الأقصى.

واعتبر تصاعد لهيب انتفاضة القدس "ورقة أخرى من صفحات نضالات وإرادة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة".

ووصف دعم وإسناد الشعب والمقاومين الفلسطينيين في هذه المرحلة الحساسة بـ"المهم والضروري".

وأدانت إيران بشدة الإجراءات التي وصفتها بالوحشية والفظيعة لإسرائيل في المسجد الأقصى خلال الجمعة الأخيرة من شهر رمضان ويوم القدس العالمي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان، اليوم السبت: "جرائم الحرب هذه لإسرائيل أثبتت مرة أخرى للعالم الطبيعة الإجرامية للكيان الصهيوني غير الشرعي وضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف انتهاك أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني".

وأصيب 178 فلسطينيا على الأقل، مساء الجمعة، إثر اقتحام قوات الأمن الإسرائيلي للمسجد الأقصى وفي حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس، وفي منطقة باب العامود الذي أغلق أمام الزوار والأهالي مع عدة أبواب أخرى للمسجد.

وأفاد شهود عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن "قوات الاحتلال اقتحمت المسجد القبلي في الحرم القدس، وقامت بإخلاء المصلين من داخل المسجد وقمعهم بقنابل الصوت والغاز، قبل اغلاق أبوابه".

وأضاف شهود العيان بأن "قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة إلى باحات المسجد الأقصى وعلى الأبواب المحيطة به، وكثفت من تواجدها في البلدة القديمة".

واعتقل عناصر الشرطة الإسرائيلية 3 أشخاص على الأقل من حيّ الشيخ جرّاح، وأغلقوا مداخل الحيّ الذي بات أشبه بثكنة شرطيّة، في حين شهدت ساحات المسجد الأقصى مواجهات بين متواجدين داخل المسجد، وبين الشرطة الإسرائيلية، استخدم عناصرها خلالها، القنابل المدمعة والرّصاص المغلّف بالمطّاط.

وأغلقت القوات الإسرائيلية طريق "الواد" في القدس القديمة، ومنعت الأهالي من الدخول باتجاه المسجد الأقصى عقب أذان المغرب.