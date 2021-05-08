الاتحاد الأوروبي يقترب من تطعيم 70% من مواطنيه ضد كورونا بحلول يوليو

أكدت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن دول الاتحاد الأوروبي تقترب من تطعيم نحو 70 بالمئة من مواطنيها ضد "كوفيد-19" بحلول شهر يوليو/تموز المقبل.

أمستردام- سبوتنيك. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت "نقترب من تطعيم نحو 70 في المئة من مواطني دول الاتحاد في يوليو المقبل".

وأضافت فون دير لاين، أن "الاتحاد الأوروبي أنتج نحو 400 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا المستجد تم تصدير نصفها لمختلف دول العالم".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية عن توقيع عقد جديد مع شركتي "فايزر" و"بايونتيك" لتأمين 1.8 مليار جرعة إضافية من اللقاحات ضد كورونا للأعوام 2021 - 2023.

وغردت فون دير لاين، عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم السبت: "أعلن أن المفوضية الأوروبية وقعت الأن على عقد مع شركتي فايزر وبايونتيك، لتوفير جرعات ضد فيروس كورونا يبلغ عددها 900 مليون جرعة مضمونة، وتأمين 900 مليون جرعة لاستخدامها بشكل اختياري في المستقبل للأعوام بين 2021 و2023".

وأشارت فون دير لاين إلى أن إجمالي عدد الجرعات في العقد الجديد، يبلغ 1.8 مليار جرعة إضافية من لقاح فايزر بايونتيك. مستقبلا نعتزم إبرام عقود أخرى، وتقنيات مختلفة ضد فيروس كوفيد-19".

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.



Other contracts and other vaccine technologies will follow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي يتجه بشكل أكبر إلى شركتي فايزر/بيونتيك للتعويض عن جرعات لقاح جونسون أند جونسون المعلقة، ومن أجل توفير الاحتياجات طويلة الأمد لمكافحة تفشي السلالات المتحوّرة من فيروس كورونا المستجد. إذ ستوفّر فايزر بايونتيك للدول الأوروبية 50 مليون جرعة في الربع الثاني من العام الحالي من إجمالي 500 مليون جرعة، بحلول نهاية 2021.