اليونان تعيد فتح شواطئها على أمل اجتذاب السائحين من جديد

أعادت اليونان فتح شواطئها، اليوم السبت، بعد أن خففت الأماكن الشهيرة، التي يقصدها المصطافون على البحر المتوسط خلال العطلات، قيود "كوفيد-19" استعدادا لعودة الزائرين الأجانب الأسبوع المقبل.

وتمثل السياحة نحو خمس الاقتصاد والوظائف في اليونان التي لا يمكنها تحمل خسائر أخرى خلال موسم الصيف بعد أسوأ عام على الإطلاق بالنسبة لصناعة السياحة (العام الماضي).

وبموجب التدابير الحالية سيتعين على مديري الشواطئ وضع مظلات بمسافات لا تقل عن أربعة أمتار عن بعضها الببعض، وإجراء عمليات تعقيم منتظمة واجراء اختبارات "كوفيد-19" للعاملين في الشواطئ، وفقا لـ "رويترز".

ونجحت اليونان في السيطرة على الموجة الأولى من الجائحة العام الماضي ولكن عودة ظهور الحالات شكلت عبئا كبيرا على الخدمات الصحية ودفعت السلطات إلى فرض عزل عام ثان في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبعد تراجع الإصابات وتزايد عمليات التطعيم خففت السلطات بشكل مطرد القيود وفتحت الحانات والمطاعم في الأسبوع الماضي.

وأعلنت يوم الجمعة أن المتاحف ستفتح أبوابها الأسبوع المقبل قبل رفع قيود السفر عن الزوار الأجانب الذين تلقوا تطعيمات في 15 مايو/ أيار.