مسؤول إيراني يكشف سبب "انفجار قزوين"

كشف مدير إدارة الطوارئ بمحافظة قزوين، قدرة الله مهدي خاني، السبب وراء الانفجار الذي وقع بمصنع بتروكيماويات في مدينة قزوين.

وقال مدير إدارة الطوارئ بالمحافظة الواقعة غرب طهران، لوكالة "تسنيم" إن "الانفجار الذي وقع بمصنع بتروكيماويات في مدينة قزوين نجم عن إهمال وحدة الإصلاح التابعة للمصنع".

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، وقوع انفجار وحريق هائل في مصنع للكيماويات بمدينة قزوين شمالي البلاد.

وقال مهدي خاني في وقت سابق اليوم: "وقع ‏انفجار وحريق كبير في مصنع "تاژ" قي مدينة قزوين شمال البلاد"، مضيفا أن "رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق على عدة مستويات".

ولفت المسؤول الإيراني إلى أنه "لحسن الحظ، لم يسفر هذا الانفجار عن أي إصابات أو وفيات حتى الآن".

وأشار إلى أنه "تم تدمير أحد حظائر المصنع بشكل كامل، ولدينا قلق كبير من احتمال انتشار النيران إلى المصانع والشركات المجاورة"، فيما لم يذكر المسؤول الإيراني سبب الانفجار أو الحريق.

يذكر أن هذا الحريق يأتي بعد ساعات من اندلاع حريق واسع النطاق عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوب إيران التي تضم محطة "بوشهر" النووية، قبل أن تتمكن فرق الطوارئ من السيطرة عليه، فيما لم يعرف أيضا سبب اشتعال النيران حتى الآن.