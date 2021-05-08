20 قتيلا مدنيا في هجوم مسلح شمالي بوركينا فاسو

قتل 20 مدنيا في هجوم مسلح شمالي بوركينا فاسو، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم السبت، فيما يستمر نشاط الجماعات المسلحة المتطرفة على حدود البلاد.

الرباط- سبوتنيك. وبحسب راديو "أوميغا" البوركيني، نقلا عن مصادر أمنية "أسفر هجوم إرهابي على سكان بلدة تين أكوف في إقليم أودالان (منطقة الساحل) عن مقتل أكثر من 20 شخصا".

وبينت أن هذا الهجوم يأتي بعد 4 أيام من هجوم كوديل في المنطقة الشرقية، والذي أدى رسميًا إلى مقتل 25 شخصًا بحسب الحكومة.

ومنذ حوالي ست سنوات، تتعرض منطقة الساحل الإفريقي إلى هجمات واعتداءات إرهابية تستهدف المدراس بشكل خاص.

وكانت هذه الاعتداءات والهجمات الإرهابية تستهدف الأطفال والمعلمين وتجنيدهم إجباريا في صفوف الجماعات المسلحة وكذلك اغتصابهم وقتلهم.