10 حرائق في المستوطنات الإسرائيلية بعد إطلاق بالونات حارقة من غزة

اندلعت، اليوم السبت، 10 حرائق في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن الحرائق تسببت في أضرار بحقول القمح، موضحة أن إطلاق البالونات يأتي على خلفية ما تشهده مدينة القدس الشرقية من توترات ومواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين.

وأضافت: "أجرى مسؤولون مصريون محادثات مع حركة حماس خلال اليومين الماضيين للحيلولة دون تصعيد الموقف إلى مواجهة عسكرية واسعة".

وأمس الجمعة، دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتوقف "عن اللعب بالنار"، مضيفا "سندافع عن الأقصى وحي الشيخ جراح بكل ما نملك".

ومساء أمس الجمعة، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى وأطلقت قنابل الغاز واعتدت على المصلين داخله، كما اعتدت على المتظاهرين في حي الشيخ جراح وباب العامود في القدس.

وأسفرت تلك المواجهات عن إصابة 205 فلسطينيين وفق ما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فيما أصيب 17 شرطيا إسرائيليا في المواجهات بحسب بيان للشرطة.

فيما يشهد حي الشيخ جراح منذ أكثر من 10 أيام، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.