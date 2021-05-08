روحاني: الأمريكيون والأوروبيون يدركون أن لا خيار أمامهم سوى رفع العقوبات

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الأمريكيين والأوروبيين يدركون أنه "لا خيار أمامهم سوى رفع العقوبات"، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية عن إيران خلال مباحثات فيينا.

طهران- سبوتنيك. وقال روحاني، خلال اجتماعه مع مسؤولي وزارة الصحة، اليوم السبت، إن "الأمريكيين والأوروبيين يدركون أنه لا خيار أمامهم سوى رفع العقوبات والعودة للاتفاق النووي".

وأضاف أنه "تم الاتفاق على رفع كل العقوبات الرئيسية خلال مباحثات فيينا والاجتماعات مستمرة لحل بعض الجزئيات".

والأربعاء الماضي، قال روحاني، إن العقوبات المفروضة على بلاده تم التغلب عليها، موضحا أنه وفق المفاوضات الأخيرة في فيينا حول إعادة إحياء الاتفاق النووي فإن العقوبات سوف يتم رفعها قريبا.

وكان دبلوماسيون رفيعو المستوى من الصين وألمانيا وفرنسا وروسيا وبريطانيا، قد استأنفوا السبت الماضي، المحادثات الخاصة بالملف النووي الإيراني في فيينا، التي تهدف إلى إحياء الاتفاق الموقع عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018.

وتستضيف العاصمة النمساوية، منذ مطلع نيسان/ أبريل 2021، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، وإحياء الاتفاق النووي بالكامل.