إطلاق نار بأحد المراكز التجارية في فلوريدا

شهدت ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم السبت، إطلاق نار في أحد المراكز التجارية، وفق إعلام محلي.

واشنطن– سبوتنيك.وقالت وسائل الإعلام المحلية، إن حادث إطلاق نار وقع في مركز "أفينتورا مول" في مدينة أفينتورا بولاية فلوريدا.

وبحسب قناة "لوكال 10 نيوز"، يعمل عناصر الشرطة في مكان الحادث، ويجري البحث عن الشخص الذي أطلق النار.

ولم ترد حتى اللحظة معلومات عن وقوع إصابات.