إصابة 5 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بأحد مراكز التجارية في فلوريدا

واشنطن– سبوتنيك. وبحسب قناة "دبليو اس في ان"، أصيب 5 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار بمركز "أفينتورا مول" في مدينة أفينتورا الواقعة في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وأفاد رجال الإنقاذ للقناة بأنه تم نقل 5 أشخاص إلى المستشفى.
‘Active shooter’ reported at Aventura Mall in Florida as terrified customers seen hiding inside locked down stores.#aventuramall #Florida#shooting #aventura #activeshooter #GunControl #MiamiDade pic.twitter.com/OyfItedf71— DailyNews/BreakingNews (@DailyNe25683877) May 8, 2021
وقالت وسائل إعلام المحلية، مساء اليوم، إن حادث إطلاق نار وقع في مركز "أفينتورا مول" في مدينة أفينتورا بولاية فلوريدا.
وبحسب قناة "لوكال 10 نيوز"، يعمل عناصر الشرطة في مكان الحادث، ويجري البحث عن الشخص الذي أطلق النار.
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