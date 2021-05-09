بدء العد التنازلي للسقوط المحتمل للصاروخ الصيني ويمكن مشاهدته من السعودية وعمان.. فيديو

أكد مركز الفلك الدولي، أن الوقت المحتمل لسقوط الصاروخ الصيني هو من الساعة (01:11 وحتى الساعة 03:11) بتوقيت غرينتش.

وقال المركز أنه خلال تلك الفترة سيمر فوق بلاد الشام في الساعة (02:11)، ووسط السعودية الساعة (02:14)، وعُمان الساعة (02:16)، مشيرا إلى أنه سقط أثناء مرورة ليلا سيشاهد كأجرام محترقة ومتناثرة تتحرك بسرعة.

ومنذ دقائق أكد مركز الفلك الدولي أن الفترة المحتملة لسقوط حطام الصاروخ الصيني والتي ستمتد لمدة ساعتين من الآن، بدأت.



ونشر المركز بثا مباشرا عبر قناته بموقع يوتيوب لتتبع الصاروخ ولموقع الحطام.

وأكد أن جميع المناطق التي سيمر فوقها الصاروخ الصيني خلال الساعتين القادمتين مرشحة لمشاهدة سقوط الحطام ومن بينها "السعودية وعمان وبلاد الشام".

وكانت وكالة الفضاء الروسية، حسمت يوم السبت، الجدل حول مكان وتوقيت سقط الصاروخ الصيني التائه بعد تداول الكثير من الأخبار غير الدقيقة عن مكان سقوطه وتحذيرات بعض الدول في العالم العربي.

ونشرت وكالة الفضاء الروسية، سلسلة تغريدات على صفحتها الرسمية في "تويتر" أشارت فيها إلى تاريخ وموعد دخول الصاروخ الصيني "Long March 5B" مدار كوكب الأرض.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن الصاروخ الصيني من الممكن أن يدخل الغلاف الجوي للأرض بعد الساعة 02:30 بتوقيت موسكو (نفس توقيت السعودية وسوريا) يوم 9 مايو/ أيار جنوبي إندونيسيا في منطقة بحر تيمور.

الفترة المحتملة لسقوط حطام #الصاروخ_الصيني ما بين الساعة 01:11 و 03:11، خلالها سيمر فوق بلاد الشام في الساعة 02:11، ووسط السعودية الساعة 02:14، وعُمان الساعة 02:16. جميعها بتوقيت غرينتش. إن سقط أثناء مرورة ليلا، سيشاهد كأجرام محترقة ومتناثرة تتحرك بسرعة مثل الصورة المرفقة. #عاجل pic.twitter.com/RWUb6xNSsf — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 9, 2021

ونوهت وكالة الفضاء الروسية إلى أن الصاروخ الصيني فقد ارتفاعه المداري بشكل مطرد خلال الـ 24 ساعة الماضية من المراقبة، وانخفض من ارتفاع الذروة من 267 إلى 218 كم، إلى ارتفاع أقل من 156 إلى 146 كم.

ونوهت روسكوسموس إلى أن بعض هياكل الصاروخ ستحترق وتختفي في الغلاف الجوي أثناء الاحتراق، لكن بعض العناصر غير القابلة للاحتراق يمكن أن تصل إلى السطح الأرض.