إيران الأولى في الشرق الأوسط من حيث توليد طاقة الكهرباء

أعلن نائب رئيس نقابة صناعة الكهرباء الإيرانية، بيام باقري، أن إيران تحتل المرتبة الأولى في المنطقة من حيث طاقة توليد الكهرباء بإنتاج أكثر من 85 ألف ميغاواط من الكهرباء.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية تصريحات باقري، اليوم الأحد، الذي قال إن "التركيز في السنوات الأخيرة، تم بشكل أكبر على الإنتاج المحلي والتصنيع والدعم اللازم للإنتاج الوطني، ومن ضمنها الخدمات والتي يجب وضعها في خانة الإنتاج ودعمها".

وأشار إلى ضرورة التركيز على دعم الصناعات الإنتاجية والصناعات التي تضيف قيمة أكبر وتخلق ثروة، لأن هذا النوع من الصناعة سيكون له نتائج أكثر إيجابية على البلاد في هذا العام الذي سمي بعام "الإنتاج والدعم وإزالة الموانع".

وتطرق نائب رئيس نقابة صناعة الكهرباء في البلاد إلى أن توفير المزيد من فرص العمل وإيجاد الثروة وازدهار الأعمال التجارية والتنمية الاقتصادية للبلاد، يعود إلى الاهتمام بالصناعات الإنتاجية ودعم هذه الأنواع من الصناعات.

ووصف صناعة الكهرباء بأنها صناعة منتجة واستراتيجية وصناعة بنية تحتية، وقال إن صناعة الكهرباء هي البنية التحتية للعديد من الصناعات التي يمكن أن توفر الكثير من التطور في الصناعات الأخرى.

وقال نائب رئيس نقابة صناعة الكهرباء الإيرانية إن صناعة الكهرباء في بلادنا هي صناعة حيوية، وتابع: "هذه الصناعة هي أيضا عرضة لجذب رؤوس الأموال، والتي لها أيضا حصة مقبولة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".