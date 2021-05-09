الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها لوافدين من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم السبت، وذلك ارتفاعا من سبع حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان، اليوم الأحد، أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج ، مضيفة أنها سجلت أيضا عشر إصابات خالية من الأعراض.

ولا تصنف الصين الحالات الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة، وفقا لـ "رويترز".

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين حاليا 90758، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.