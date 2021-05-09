زعيم طالبان: واشنطن خرقت اتفاق الدوحة بتأجيل موعد خروج قواتها

اعتبر زعيم حركة طالبان، مولوي هبة الله أخوند زاده، أن تأجيل الولايات المتحدة موعد خروج قواتها من أفغانستان من أيار/ مايو إلى أيلول/ سبتمبر المقبل "خرق لاتفاق الدوحة".

كابول – سبوتنيك. وحذر زعيم حركة طالبان، اليوم الأحد 9 مايو، واشنطن من تماديها في خرق الاتفاق.

وقال زعيم الحركة الأفغانية، في رسالة تهنئة بمناسبة عيد الفطر: "نعتبر انسحاب القوات الأمريكية والدول الأجنبية الأخرى خطوة جيدة... ولكن الولايات المتحدة ارتكبت خرقا آخر وهو تمديد موعد انسحاب القوات من شهر مايو إلى سبتمبر".

وتابع: "خلافًا للالتزامات، لم يتم بعد الإفراج عن السجناء الباقين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم بعد ثلاثة أشهر من بدء المفاوضات، كما أن أسماء المسؤولين في الإمارة الإسلامية لم تتم إزالتها بعد من قوائم العقوبات".

وأضاف أنه "إذا فشلت الولايات المتحدة مرة أخرى في الوفاء بالتزاماتها، فعندئذ يجب على العالم أن يشهد ويحاسبها على كل العواقب".