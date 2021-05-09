الدفاع الأفغانية: مقتل 288 مسلحا من طالبان إثر اشتباكات مع القوات الأمنية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل 233 من مسلحي حركة طالبان، وإصابة 132 آخرين خلال اشتباكات مع القوات الأمنية في عدد من الولايات خلال الأربع والعشرين الساعة الأخيرة.

كابول – سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان أن الاشتباكات مع القوات الأمنية في عدد من الولايات الأفغانية أسفرت عن مقتل "288 من صفوف متمردي طالبان وإصابة 132 آخرين".

وتابع البيان أن قتلى طالبان كانوا في ولايات عدة بينها ننغرهار، لغمان، غازني، لوغار، بغلان، هلمند، هرات، وقندهار.

وكانت الدفاع الأفغانية قد أعلنت، في وقت سابق، عن مقتل ما لا يقل عن 14 عنصرا من حركة طالبان، بينهم قيادي بارز، في غارتين جويتين، في منطقة شيرزاد في ولاية ننغرهار، شرقي البلاد.

وقال بيان صدر عن مكتب حاكم الولاية، اليوم السبت، إن "ما لا يقل عن 14 من مقاتلي طالبان، بمن فيهم مولوي عبد الرحمن وعدد من القادة الرئيسيين الآخرين، قتلوا، وأصيب 7 آخرون من بينهم أجانب في غارتين جويتين في منطقة شيرزاد في إقليم ننغرهار الشرقي مساء اليوم... ولم يصب أي مدني في الهجمات".