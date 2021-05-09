الجيش الإيراني يكشف عن أولوياته

كشف رئيس الأركان العامة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الأحد، عن أولويات الجيش الإيراني في الفترة المقبلة.

وجاءت تصريحات باقري، اليوم، خلال مراسم تقديم القائد الجديد للمقر المشترك للدفاع الجوي "خاتم الأنبياء"، العميد قادر رحيم زادة، مؤكدا أهمية مسؤولية المقر، وهي منذ أعوام طويلة أولوية أولى للقوات المسلحة في بلاده، أي تركيز القدرات والدعم وجسامة وأهمية المسؤولية.

وذكرت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأحد، بأن هذا المقر تبلور بتدبير القائد العام للقوات المسلحة بهيكلية صغيرة وقوية، لتوحيد القيادة العملانية الكاملة والشاملة عبر توجيه الدفاع الجوي للجيش، وقيادة الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، وسائر القطاعات الدفاعية في البلاد لحراسة سماء البلاد وجعلها محصنة أمام أي تهديدات خارجية.

وحول أهمية المقري، قال باقري:

إن هذا المقر يتولى مهمات جسيمة ومعقدة في مجال كشف وملاحقة ومواجهة وتدمير الأهداف المعادية، والدفاع الحصين عن سماء البلاد يجب أن يؤدي إلى خلق الاطمئنان والردع في البلاد واليأس والإحباط لدى العدو.

وأوضح رئيس الأركان الإيراني أن "هنالك اليوم مجموعات استخبارية قيمة في الجيش والحرس الثوري، حيث يتولى المقر مسؤولية القيادة والتنسيق والاستفادة المناسبة والكاملة، وفي الوقت الملائم لهذه المجموعات، وبأن هذه المجموعات بحاجة إلى التخطيط، وعليها بذل أقصى مستوى من الدعم والتعاون في هذا المجال مع المقر المشترك للدفاع الجوي "خاتم الأنبياء".