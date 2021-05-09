مستوطنون يستعدون مجددا لاقتحام المسجد الأقصى

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن مستوطنين إسرائيليين يستعدون لاقتحام جماعي كبير للمسجد الأقصى، غدا الاثنين.

وذكر موقع "هار هبايت حدشوت" العبري، صباح اليوم الأحد، أن المستوطنين الإسرائيليين يستعدون لاقتحام المسجد الأقصى، غدا الاثنين، من الساعة 7:00 - 11:00 صباحا، بقيادة كبار الحاخامات ورؤساء المدارس الدينية اليهودية.

وأكد الموقع أن المئات من المستوطنين يوقّعون حاليًا على عريضة ضد أي قرار قد يصدر خلال اليوم يمكن أن يلغي الاقتحام غدا.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي، مساء السبت، في منطقة باب العامود في مدينة القدس، ما أدى إلى إصابة 80 فلسطينيا.

وقمعت قوات الأمن الإسرائيلي عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس بالمياه العادمة والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، وفقا لمراسل "سبوتنيك".