البيت الأبيض: تجاوزنا الأصعب بشأن الوباء ونركز الآن على تحد جديد

قال جيف زينتس، منسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة أقرب إلى السيطرة على جائحة فيروس كورونا، وإن مسؤولي الصحة يركزون على التحدي التالي وهو تطعيم المزيد من الأمريكيين.

وأضاف زينتس في مقابلة مع برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن": "أود أن أقول إننا تجاوزنا الأصعب. نحو 58% من البالغين الأمريكيين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا".

وأشار إلى أن المهمة الآن هي مواصلة بناء الثقة في اللقاحات وتطعيم ما يكفي من الأمريكيين للتخفيف من انتشار الفيروس ومتغيراته.

يهدف مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة إلى تحقيق هدف الرئيس جو بايدن المتمثل في حصول 70% من البالغين الأمريكيين على جرعة واحدة على الأقل بحلول يوم الاستقلال الأمريكي في الرابع من يوليو/ تموز.

وقال زينتس إن الوصول إلى هذا الهدف يمكن أن يساعد البلاد في الوصول إلى مستوى منخفض مستدام من العدوى.

أكد الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أن حدوث زيادة أخرى في حالات الإصابة بفيروس كورونا لن يكون محتملا إذا تم تحقيق هدف بايدن أو تجاوزه.