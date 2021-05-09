أمريكا تصادر "ترسانة هائلة" من الأسلحة الإيرانية في طريقها إلى اليمن... صور وفيديو

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الأحد، ضبط شحنة أسلحة هائلة الحجم في بحر العرب، تتألف من أسلحة متنوعة الاستخدام.

ونشرت صفحة البحرية الأمريكية على "تويتر" تغريدة أشارت فيها إلى ضبط كميات كبيرة جدا من الأسلحة الهجومية الإيرانية، كما جاء في المصدر.

وبحسب المنشور تم ضبط شحنة أسلحة مؤلفة من آلاف الأسلحة الهجومية والمدافع الرشاشة وبنادق القنص مخبأة على متن سفينة في بحر العرب كانت "متجهة على ما يبدو إلى اليمن لدعم أنصار الله".

For 36hrs @USSMonterey provided over watch & security for its @USCG boarding teams & the interdicted dhow throughout the 2day operation@USNavy conducts routine patrols in international waters to disrupt transport of illicit cargo that often funds terrorism & unlawful activity pic.twitter.com/hWa7PTbEhB — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 9, 2021

ويظهر في المشاهد التي شاركتها البحرية الأمريكية مصادرة ترسانة كبيرة من الأسلحة، حيث رصفت على سطح إحدى السفن.

Laid out on the deck of @USSMonterey



Cache of seized weapons included: dozens of advanced Russian-made anti-tank guided missiles; 1000s of Chinese Type 56 assault rifles; 100s of PKM machine guns, sniper rifles & rocket-propelled grenades launchers. Plus advanced optical sights pic.twitter.com/U00EB74XEf — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 8, 2021

وشاركت البحرية الأمريكية أيضا مشهد فيديو يظهر لحظات ملاحقة السفينة عن طريق الطرادات وإيقافها في مياه بحر العرب.

وقال مسؤول عسكري أمريكي لوكالة "أسوشييتد برس" إن "التحقيق الأولي للبحرية وجد أن السفينة جاءت من إيران، مما يربط إيران مرة أخرى بتسليح أنصار الله على الرغم من حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة"، بحسب الادعاءات.

ولم تعلق إيران حتى اللحظة على الادعاءات الأمريكية، مع العلم أن إيران نفت في أكثر من مناسبة دعم الجانب اليمني بأي نوع من الأسلحة.