الجيش الإسرائيلي يقرر إغلاق المجال البحري أمام الصيادين قبالة شواطئ غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إغلاق المجال البحري أمام الصيادين قبالة شواطئ غزة، ردا على إطلاق قذائف صاروخية وبالونات حارقة من القطاع.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي، في بيان مقتضب، "في ختام المشاورات الأمنية قرر منسق أعمال الحكومة في المناطق إغلاق مسافة الصيد البحري في قطاع غزة حتى إشعار آخر وذلك في أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية والتي تشكل انتهاكًا لسيادة إسرائيل".

‏وأضاف أدرعي "تتحمل حماس المسؤولية عما يجري في قطاع غزة وينطلق منه".

وأُطلقت فجر اليوم قذيفة صاروخية من قطاع غزة تجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة.

في ختام المشاورات الأمنية قرر @CogatArabic إغلاق مسافة الصيد البحري في قطاع غزة حتى إشعار آخر وذلك في أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية والتي تشكل انتهاكًا لسيادة إسرائيل.



حماس تتحمل المسؤولية عما يجري في قطاع غزة وينطلق منه — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 9, 2021

وأطلقت قذيفة صاروخية من قطاع غزة، اليوم الأحد، تجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة. وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، "قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجوم على قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل. ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الأحد، عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الجوية قصفت موقعا عسكريا لحركة حماس جنوبي القطاع، عقب إطلاق الصاروخ في وقت سابق من أمس السبت.

هذا واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي مساء أمس السبت، في منطقة باب العامود بمدينة القدس، ما أدى إلى إصابة 80 فلسطينيا. وقمعت قوات الأمن الإسرائيلي عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس بالمياه العادمة والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، وفقا لمراسل سبوتنيك.