حركة طالبان تعلن وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر

أعلنت حركة طالبان الأفغانية اليوم الأحد أنها قررت وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيامبمناسبة عيد الفطر.

وبحسب بيان للحركة نشرته عبر تويتر، فقد أعلنت وقف إطلاق النار، معللة: "لكي يتمكن مواطنونا من الاحتفال بعيد الفطر هذا مرة أخرى بسلام وأمان".

1/3 تعليمات قيادة الإمارة الإسلامية للمجاهدين بخصوص وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر الثلاثة.

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ولكي يقضي المواطنون أيام عيد الفطر الثلاثة في هدوء و امن و امان على المجاهدين توفير الوضع الأمن لهم. — Dr.M.Naeem (@IeaOffice) May 9, 2021

وأوضح البيان أنه "يُصدر تعليمات لجميع مجاهدي الإمارة الإسلامية بوقف جميع أنواع العمليات الهجومية ضد العدو في جميع أنحاء البلاد من الأول إلى الثالث من أيام عيد الفطر".

وحدد البيان لمقاتلي طالبان الحالة التي تستخدم فيها الحركة السلاح في هذه الفترة، قائلا: "إذا تعرضت للهجوم من قبل العدو خلال هذه الأيام الثلاثة، فيجب عليك حماية نفسك والدفاع عن نفسك بقوة"، مشددا: "لا تحاول دخول أراضي العدو ولا تسمح أيضًا لأي أفراد مرتبطين بالعدو بدخول أراضيك".

2/3 والتوقف عن جميع العمليات الهجومية ضد العدو في جميع أنحاء البلاد بدء من أول يوم عيد الفطر الى اليوم الثالث.

اما إذا كان العدو هاجم عليكم خلال أيام عيد الفطر الثلاثة فدافعوا عن انفسكم و اراضيكم بكل ما اوتيتم من قوة. — Dr.M.Naeem (@IeaOffice) May 9, 2021

من جهته أعلن محمد نعيم المتحدث باسم طالبان على تويتران المقاتلين سيلتزمون بما جاء في بيان الحركة.

وقال: "صدرت تعليمات لجميع المجاهدين بوقف كل العمليات الهجومية من أجل أن يوفروا مرة أخرى جوا سلميا وآمنا لمواطنينا خلال عيد الفطر حتى يحتفلوا بهذه المناسبة السعيدة".

3/3 كذلك على المجاهدين عدم الذهاب إلى مناطق العدو، و ان لا يسمحوا لافراد العدو بالمجيء إلى مناطق المجاهدين

إمارة أفغانستان الإسلامية

۲۹//۱۴۴۲ هـ ق

۲۱/۲/۱۴۰۰ هـ ش ــ 2021/5/11 م — Dr.M.Naeem (@IeaOffice) May 9, 2021

بشار إلى أن أفغانستان تعاني من أعمال عنف ومواجهات دامية متكررة بين قوات الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"؛ رغم انخراط الطرفين في محادثات سلام من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.