حركة طالبان تعلن وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر

وبحسب بيان للحركة نشرته عبر تويتر، فقد أعلنت وقف إطلاق النار، معللة: "لكي يتمكن مواطنونا من الاحتفال بعيد الفطر هذا مرة أخرى بسلام وأمان".
1/3 تعليمات قيادة الإمارة الإسلامية للمجاهدين بخصوص وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر الثلاثة.— Dr.M.Naeem (@IeaOffice) May 9, 2021
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ولكي يقضي المواطنون أيام عيد الفطر الثلاثة في هدوء و امن و امان على المجاهدين توفير الوضع الأمن لهم.
وأوضح البيان أنه "يُصدر تعليمات لجميع مجاهدي الإمارة الإسلامية بوقف جميع أنواع العمليات الهجومية ضد العدو في جميع أنحاء البلاد من الأول إلى الثالث من أيام عيد الفطر".
وحدد البيان لمقاتلي طالبان الحالة التي تستخدم فيها الحركة السلاح في هذه الفترة، قائلا: "إذا تعرضت للهجوم من قبل العدو خلال هذه الأيام الثلاثة، فيجب عليك حماية نفسك والدفاع عن نفسك بقوة"، مشددا: "لا تحاول دخول أراضي العدو ولا تسمح أيضًا لأي أفراد مرتبطين بالعدو بدخول أراضيك".
2/3 والتوقف عن جميع العمليات الهجومية ضد العدو في جميع أنحاء البلاد بدء من أول يوم عيد الفطر الى اليوم الثالث.— Dr.M.Naeem (@IeaOffice) May 9, 2021
اما إذا كان العدو هاجم عليكم خلال أيام عيد الفطر الثلاثة فدافعوا عن انفسكم و اراضيكم بكل ما اوتيتم من قوة.
من جهته أعلن محمد نعيم المتحدث باسم طالبان على تويتران المقاتلين سيلتزمون بما جاء في بيان الحركة.
وقال: "صدرت تعليمات لجميع المجاهدين بوقف كل العمليات الهجومية من أجل أن يوفروا مرة أخرى جوا سلميا وآمنا لمواطنينا خلال عيد الفطر حتى يحتفلوا بهذه المناسبة السعيدة".
3/3 كذلك على المجاهدين عدم الذهاب إلى مناطق العدو، و ان لا يسمحوا لافراد العدو بالمجيء إلى مناطق المجاهدين— Dr.M.Naeem (@IeaOffice) May 9, 2021
إمارة أفغانستان الإسلامية
۲۹//۱۴۴۲ هـ ق
۲۱/۲/۱۴۰۰ هـ ش ــ 2021/5/11 م
بشار إلى أن أفغانستان تعاني من أعمال عنف ومواجهات دامية متكررة بين قوات الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"؛ رغم انخراط الطرفين في محادثات سلام من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.
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