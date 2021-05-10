الشرطة الفرنسية تعتقل شخصين بشبهة قتل أحد عناصرها جنوبي البلاد

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، عن اعتقال الشرطة لشخصين بشبهة تورطهما بقتل أحد عناصرها بالرصاص، في مدينة أفينيون جنوبي ​فرنسا​، الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية نقلا عن السلطات، أن عملية الاعتقال تمت من قبل الشرطة الفرنسية بعد مداهمات فورية لعدة أمكنة للمشتبه بهم".

وأوضحت السلطات أن "الشرطة تشتبه بأن الموقوفَين هما مطلق النار وشريك له، وقد ألقي القبض عليهما على بعد نحو 20 كلم من مدينة أفينيون".

يذكر أن الشرطي المقتول، إيريك ماسون، قتل بالرصاص في أفينيون، الأربعاء الماضي، بينما كان يجري تحقيقا في موقع في المدينة معروفة ب​تجارة المخدرات​.