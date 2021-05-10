إيران تكشف عن محادثات مع السعودية في العراق

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، عن حصول محادثات بين طهران والرياض في العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات زاده خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي قال خلاله إنه "كان هناك محادثات بين طهران والرياض في العاصمة العراقية بغداد تناولت العلاقات الثنائية وملفات إقليمية".

وأضاف زاده قائلا:"نأمل أن تنتج هذه المحادثات عن تفاهم حقيقي بين إيران والسعودية خاصة فيما يخص العلاقة الثنائية والتطورات الإقليمية وحل الخلافات بين البلدين".

وأكد المتحدث الإيراني أن التوترات في المنطقة ليست في مصلحة كلا البلدين.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول في الخارجية السعودية، عن إجراء بلاده محادثات مع إيران.

ونقلت "رويترز" عن السفير رائد كريملي، رئيس تخطيط السياسات في وزارة الخارجية السعودية، قوله إن "المحادثات مع إيران تهدف لبحث تخفيف التوتر بالمنطقة".