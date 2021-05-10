وزير الخارجية الألماني: الاتحاد الأوروبي مستعد للحوار مع موسكو

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في اللقاء الوزاري للاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للحوار مع روسيا، وقد حان الوقت لعودة موسكو إلى الحوار.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات ماس الذي قال: "سنتحدث عن روسيا أيضا، أولاً وقبل كل شيء، بعد تعرض ممثلي الاتحاد الأوروبي للعقوبات في موسكو وإعلان "قائمة الدول غير الصديقة"، من المهم أن الاتحاد الأوروبي لم يخرج عن مساره".

ودعا ماس موسكو إلى مراعاة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن "الاتحاد الأوروبي مستعد للحوار، وحان الوقت لموسكو للعودة إلى الحوار".

ويستمر تدهور العلاقات بين روسيا والغرب في الأسابيع الأخيرة، فقد أعلنت الولايات المتحدة وبلغاريا وأوكرانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا عن ترحيل العديد من الدبلوماسيين الروس لأسباب مختلفة.

وقامت الخارجية الروسية، نهاية الشهر الماضي، باستدعاء رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، ماركوس إديرير، وتسليمه مذكرة بشأن الرد الروسي على العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في 2 آذار/مارس 2021.