ألمانيا: المحادثات النووية الإيرانية تستغرق وقتا طويلا لكنها بناءة

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين، إن الوقت عامل جوهري في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، مضيفا أن المحادثات تستغرق وقتا طويلا لكنها تجري في أجواء طيبة.

وعاد المسؤولون الأمريكيون إلى فيينا، الأسبوع الماضي، للمشاركة في جولة رابعة من المحادثات غير المباشرة مع إيران حول سبل العودة للامتثال للاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018، وهو ما دفع إيران بعد حوالي عام إلى البدء في انتهاك شروط الاتفاق.

وقال ماس، على هامش اجتماع مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي في بروكسل: "المفاوضات صعبة وشاقة لكن جميع المشاركين يجرون المحادثات في أجواء بناءة"، وفقا لـ "رويترز".

وأضاف: "لكن الوقت ينفد. نهدف إلى العودة الكاملة للاتفاق النووي الإيراني لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم قدرة إيران على امتلاك أسلحة نووية".