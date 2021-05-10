تركيا تطالب إسرائيل بالتوقف عن مهاجمة الفلسطينيين

طالبت تركيا، اليوم الاثنين، إسرائيل بالتوقف عن "مهاجمة الفلسطينيين" بعد تجدد الاشتباكات في ساحات المسجد الأقصى.

وقال إبراهيم قالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تويتر: "يجب على إسرائيل التوقف عن مهاجمة الفلسطينيين في القدس ومنع المحتلين/ المستوطنين من دخول المسجد المقدس. تتحمل إسرائيل وحدها المسؤولية عن أي أعمال عنف".

Israel must stop attacking Palestinians in Jerusalem and prevent the occupiers/settlers from entering the Holy Mosque. Israel bears sole responsibility for any violence. The world must act to stop this never-ending Israeli aggression against unarmed civilians in their own land. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 10, 2021

وتابع المتحدث الرئاسي في كلمته: "على العالم أن يتحرك لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الذي لا ينتهي ضد المدنيين العزل في أرضهم".

وصف أردوغان إسرائيل، يوم السبت، بأنها "دولة إرهابية قاسية" تهاجم الفلسطينيين "بطريقة وحشية لا أخلاقية".

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن المئات أصيبوا في اشتباكات جديدة، اليوم الاثنين، جاءت قبل مسيرة احتفالية للمستوطنين بمناسبة استيلاء إسرائيل عام 1967 على المدينة المقدسة.

توترت العلاقات بين إسرائيل وتركيا منذ أن أشرفت منظمة غير حكومية تركية على أسطول سفن حاول كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2010.

تظاهر مئات الأشخاص، مساء الأحد، دعما للفلسطينيين خارج القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، ولم تتدخل الشرطة التركية رغم حظر التجمعات العامة الكبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا.