الصين: اجتماع الأمم المتحدة لأجل مسلمي الإيغور إهانة للمنظمة

وصفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، الاجتماع الذي تعتزم الأمم المتحدة عقده لبحث قضية اضطهاد مسلمي الإيغور وغيرهم من الأقليات في إقليم شينجيانغ الصيني، بأنه إهانة للمنظمة الدولية.

وكانت الحكومة الصينية حثت الدول الأعضاء في المنظمة إلى عدم المشاركة في التجمع الافتراضي الذي تدعو ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا لعقده.

ونقلت وكالة "رويترز" عن هوا تشون ينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع يشكل "إهانة شديدة للأمم المتحدة".

واتهمت واشنطن بإساءة استغلال موارد ومنصة الأمم المتحدة، في تشويه صورة الصين ومهاجمتها لخدمة مصالحها الشخصية.

وتتهم بكين الدول المنظمة للاجتماع، المقرر يوم الأربعاء، باستخدام قضايا حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في شؤون الصين الداخلية.

واتهمت دول غربية ومنظمات حقوقية السلطات في شينجيانغ باعتقال وتعذيب الإيغور في معسكرات، فيما وصفته الولايات المتحدة بإبادة جماعية.

في المقابل تنفي الصين الاتهامات وتصف المعسكرات بأنها مراكز تدريب مهني لمكافحة التطرف الديني.