الولايات المتحدة تحقق في خلل فني خطير بسيارات "هوندا أكورد"

أعلنت الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة مرور الطرق السريعة، اليوم الاثنين، أنها بصدد فتح تحقيق رسمي بشأن سلامة 1.1 مليون سيارة من فئة "هوندا أكورد".

وقالت الهيئة إن التحقيق سيجرى على خلفية تقارير تتحدث عن الفقدان المفاجئ للتحكم في عجلة القيادة، بحسب "رويترز".

وأوضحت الهيئة أن التحليل الهندسي سوف يغطي السيارات التي طرحتها الشركة في 2013 وحتى 2015.

وأضافت: "في ظل ظروف القيادة الطبيعية ومن دون أي تنبيه أو تدخل من السائق، السيارة ربما تنحرف عن المسار المقصود في السفر". ولم تعلق شركة هوندا اليابانية على تصريحات الهيئة.

وذكرت الهيئة أنها تلقت 107 شكاوى، وإخطارا بحادثي إصابة على خلفية مشكلة فقدان التحكم في عجلة القيادة.

وقبل عدة أعوام أعلنت شركة هوندا سحب نحو 900 ألف سيارة من الأسواق بسبب وجود مشكلات فنية بها.