وزير الخارجية التركي يكشف سبب زيارته إلى السعودية

كشف وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، سبب زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض.

وقال تشاووش أوغلو، "وصلت إلى السعودية لمناقشة القضايا التي تهم المنطقة"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية التركية، أن تشاووش أوغلو سيلتقي نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث ستتم مناقشة وجهات النظر في القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية.

وفي الأسبوع الماضي، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أتراك، قولهم إن الرئيس رجب طيب أردوغان والملك سلمان بن عبد العزيز اتفقا في مكالمة، على أن يجري تشاووش أوغلو ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود محادثات يوم 11 مايو/أيار.

وقال مسؤول تركي رفيع المستوى للوكالة: "بهذه الزيارة من الممكن فتح فصل جديد معا"، مضيفا أن المحادثات ستتركز على التجارة والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مثل الصراع في ليبيا حيث نشرت تركيا قواتها.

وقال المتحدث باسم الرئيس التركي، إبراهيم قالن، في نهاية الشهر الماضي، إن أنقرة ستبحث مع السعودية سبل إصلاح العلاقة بأجندة أكثر إيجابية، مضيفا أنه يأمل في إمكانية رفع المقاطعة، في إشارة إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية.

وفي تغيير ملحوظ في الخطاب التركي، رحب قالن بالمحاكمة في المملكة العربية السعودية التي قضت العام الماضي بسجن ثمانية أشخاص لمدة تتراوح بين 7 و20 عاما بتهمة قتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 في إسطنبول.