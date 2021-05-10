تسجيل
17:13 GMT10 مايو/ أيار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    ما حقيقة ضبط البحرية الأمريكية أسلحة إيرانية في طريقها إلى أنصار الله باليمن؟

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم
    انسخ الرابط
    0 11
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104249/56/1042495695_0:0:3640:2048_1200x675_80_0_0_06c556a547577cbea088c0ce23ca1b7d.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202105101048927485-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%9F/

    أثار إعلان البحرية الأمريكية عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة على متن سفينة في بحر العرب يرجح أنها قادمة من إيران لدعم أنصار الله باليمن، تساؤلات كثيرة حول حقيقة تلك الادعاءات.

    في حين يرى مراقبون أن التصريحات الأمريكية هي نوع من الآلاعيب السياسية التي تلجأ عادة إليها واشنطن لخلط الأوراق والملفات، حيث أن تلك الاتهامات الموجهة إلى طهران تأتي في الوقت الذي تجرى فيه مفاوضات بين الجانبين حول الملف النووي الإيراني.

    الأسطول الأمريكي - المدمرة الأمريكية غونزاليس تعبر خليج عدن
    © CC BY 2.0 / U.S. Navy/MC3 Pasquale Sena / USS Gonzalez
    الأسطول الأمريكي الخامس يصادر شحنة أسلحة مجهولة ببحر العرب

    علاوة على ذلك فإن طهران تعلم جيدا خطورة مثل تلك الخطوة في ظل حصار مطبق منذ سنوات، وأن الخسائر التي تترتب عليه أكبر بكثير من المكاسب، الأمر الذي يدخل تلك العملية في إطار المراوغات السياسية وليس الحقائق.

    مسرحية هزلية

    يقول الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني اللواء عبد الله الجفري، إنه لا يخفى على أحد الأساليب الأمريكية التي يتم استخدامها عن طريق الفبركات والمسرحيات الهزلية، فعندما تريد إدانة أي طرف تراه غير متوافق معها، تستخدم تلك المسرحيات الهزلية.

    وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، يرى الجفري أن الحديث عن مصادرة أسلحة إيرانية على متن سفن في بحر العرب كانت متجهة إلى صنعاء، ليست المرة الأولى التي يستخدمون فيها تلك "الأكاذيب ضد أبناء الشعب اليمني الذي يعاني من حصار خانق وغير إنساني منذ أكثر من 6 سنوات"، واليوم وفي ظل وجود المسار السياسي في دولة عمان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن رفضت قيادة صنعاء الإملاءات و"تركيع الشعب اليمني".

    سلام الاستسلام

    وتابع الخبير العسكري، أن صنعاء رفضت قبول سلام الاستسلام، المتمثل في وقف الضربات من جانب القوة الصاروخية لسلاح الجو المسير ضد العمق الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية، في ظل هذا الحصار ودون وقف "العدوان"، والمعروف أن أهم شروط أي حوار أو مفاوضات سياسية أن يتم أولا وقف إطلاق النار والتمهيد لمرحلة سلام قادمة، وكذلك رفع الحصار والمعاناة عن الشعب اليمني، وعدم ربط الملف الإنساني بالملف العسكري.

    وأشار إلى أن فتح مطار صنعاء ودخول المشتقات النفطية تعد من الملفات الإنسانية التي ليس لها أي ارتباط بالجانب العسكري، وبالتالي تحاول أمريكا "الزج بتلك الأكاذيب" في خضم هذا المعترك السياسي والعسكري وتثير موضوع تزويد إيران لصنعاء بالأسلحة، متجاهلين "أننا للعام السابع صامدين ونطور ونحدث تلك الأسلحة التي استطاعت اليوم أن تتجاوز الحدود الجغرافية في قواعد الاشتباك مع المملكة العربية السعودية وغيرت المعادلة على أرض الواقع".

    وتساءل الجفري: "هل يعقل طوال سبع سنوات تأتي تلك الأسلحة من إيران في ظل الحصار، علاوة على أن أطوال تلك الصواريخ لا تقل عن 7 أمتار و بالآلاف، هذا يؤكد أن أمريكا لا تعيش سوى على الكذب والدجل والمراوغة، في الوقت الذي ترعى فيه الإرهاب وتتحدث في نفس الوقت عن محاربته".

    محادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، 27 أبريل 2021
    © REUTERS / LEONHARD FOEGER
    ألمانيا: المحادثات النووية الإيرانية تستغرق وقتا طويلا لكنها بناءة

    شروط السلام

    وأوضح أن أمريكا تريد فرض سلام الاستسلام وسلام الضعفاء وليس الأقوياء الذي يرتقي إلى مستوى تطلعات وطموحات الشعب اليمني من خلال أهداف ثورة الـ21 من سبتمبر/أيلول، ورفع الوصاية الخارجية وعدم التدخل في شؤون البلاد الداخلية واحترام حسن الجوار، وبالتالي وقف إطلاق النار لا يمكن أن يتم إلا في ظل "وقف العدوان" والغارات الجوية.

    وتابع: "أما مسألة الحوار والعودة إلى طاولة المفاوضات في ظل استمرار عمليات القصف من قبل طائرات التحالف طوال الوقت، فهذا هو سلام الاستسلام وليس السلام العادل، نحن قدمنا أنهار من الدماء وتضحيات لا تقدر بثمن، وفي ظل تلك التضحيات لا يمكن أن يكون هناك انهزام واستسلام، فنحن اليوم من نتحرر ونطهر كافة أراضينا اليمنية، واليوم الجيش واللجان الشعبية على تخوم مدينة مأرب، والتي يمثل سقوطها تحرير البلاد من كافة المشاريع الخارجية وقطع يد كل من يحاول المساس بالوطن".

    إيران لا تجازف

    من جانبه قال المحلل السياسي الإيراني صالح القزويني، إن إيران لم تؤكد أو تنفي التصريحات الأمريكية بشأن مصادرة أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى أنصار الله في صنعاء.

    وأضاف القزويني لـ"سبوتنيك"، من وجهة نظري لا أعتقد أن إيران تجازف بإرسال مثل هذه الكمية الكبيرة من الأسلحة في ظل الحصار على اليمن وبشكل خاص على حركة أنصار الله جوا وبحرا وبرا، فمن الصعب جدا على أنصار الله وحلفاؤهم اختراق هذا الطوق، وبشكل خاص الطوق البحري، ومن الصعب على أي جهة اختراق هذا الحصار وإرسال أسلحة، ولا حتى مواد غذائية.

    وتابع القزويني، أي شىء يدخل إلى اليمن وبشكل خاص المناطق الواقعة تحت سيطرة أنصار الله يخضع للتفتيش الدقيق من جانب القوات الأمريكية الموجودة في البحر، وأيضا يتم ذلك من جانب القوات السعودية والإماراتية الموجودة في عرض البحر.

    © REUTERS / Handout .
    أمريكا تصادر "ترسانة هائلة" من الأسلحة الإيرانية في طريقها إلى اليمن... صور وفيديو

    ورقة ضغط

    واستبعد المحلل السياسي أن تكون الأسلحة المعلن عنها "أسلحة إيرانية"، لأن خطورة المجازفة في مثل تلك الأمور تكون الخطورة فيها أكبر من الفائدة من وصول الأسلحة، فربما تريد الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة إدارة بايدن في الوقت الذي تجري فيه مباحثات مع طهران، أن يكون بيدها بعض أوراق الضغط التي يمكن استخدامها في المفاوضات الثنائية المنعقدة في جنيف، ولكي تقول إدارة بايدن لمناوئيها من الجمهوريين بأنهم ليسوا على استعداد لتقديم أي تنازلات إلى إيران.

    أعلنت البحرية الأمريكية، أمس الأحد، ضبط شحنة أسلحة هائلة الحجم في بحر العرب، تتألف من أسلحة متنوعة الاستخدام. ونشرت صفحة البحرية الأمريكية على "تويتر" تغريدة أشارت فيها إلى ضبط كميات كبيرة جدا من الأسلحة الهجومية الإيرانية، كما جاء في المصدر.

    وبحسب المنشور تم ضبط شحنة أسلحة مؤلفة من آلاف الأسلحة الهجومية والمدافع الرشاشة وبنادق القنص مخبأة على متن سفينة في بحر العرب كانت "متجهة على ما يبدو إلى اليمن لدعم أنصار الله".

    ويظهر في المشاهد التي شاركتها البحرية الأمريكية مصادرة ترسانة كبيرة من الأسلحة، حيث رصفت على سطح إحدى السفن. وشاركت البحرية الأمريكية أيضا مشهد فيديو يظهر لحظات ملاحقة السفينة عن طريق الطرادات وإيقافها في مياه بحر العرب.

    وقال مسؤول عسكري أمريكي لوكالة "أسوشييتد برس" إن "التحقيق الأولي للبحرية وجد أن السفينة جاءت من إيران، مما يربط إيران مرة أخرى بتسليح أنصار الله على الرغم من حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة"، بحسب الادعاءات.

    ولم تعلق إيران حتى اللحظة على الادعاءات الأمريكية، مع العلم أن إيران نفت في أكثر من مناسبة دعم الجانب اليمني بأي نوع من الأسلحة.

                      

    انظر أيضا:

    "أنصار الله": تحول ميزان القوى لصالح اليمن سيجبر دول العدوان على السلام
    50 قتيلا وعشرات الجرحى في معارك بين الجيش اليمني و"أنصار الله" غربي مأرب
    إيران تسلم العراق مذكرة احتجاج
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    غابة تغطيها نبات صفير غير سكريبتا الذي يتميز بأزهار رزقاء اللون، في إيبينغ فورست في لندن، بريطانيا، 27 أبريل 2021
    جميع درجات الأزرق... الغابات الزرقاء في بريطانيا وبلجيكا
    نائب لبناني يقدم سيرته الذاتية للعمل في دولة خليجية
    مسؤول لبناني يبحث عن وظيفة في الخليج
    5 أسلحة فتاكة تمكنت الصين من استنساخها
    5 أسلحة فتاكة تمكنت الصين من استنساخها
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك