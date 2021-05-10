الجيش الأمريكي يطلق رصاصات تحذيرية على قوارب الحرس الثوري في مضيق هرمز

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، "البنتاغون"، أن قوارب سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني "نفذت مناورة غير آمنة وغير احترافية أمام سفن تابعة للجيش الأمريكي في مضيق هرمز".

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إن "سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي أطلقت نحو 30 طلقة تحذيرية بعد اقتراب 13 زورقا إيرانيا من سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأوضح أن العيارات التحذيرية أطلقت بعد أن اقتربت الزوارق الإيرانية لمسافة 450 قدما من ست سفن أمريكية كانت ترافق غواصة "جورجيا"، مشيرا إلى أن الطلقات أطلقت من مدفع رشاش من عيار 0.50 قبل أن تغادر الزوارق الإيرانية.

وأعلن مسؤولون في البحرية الأمريكية، في أبريل/ نيسان الماضي، أن مجموعة من القوارب التابعة للحرس الثوري الإيراني ضايقت سفينتين أمريكيتين لخفر السواحل في وقت سابق من هذا الشهر في الخليج.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن "قوارب الحرس الثوري اقتربت نحو 50 متراً من السفينتين الأمريكيتين بالخليج، مؤكدة أن إحدى السفينتين أجرت مناورة دفاعية لتفادي الاصطدام. وأوضحت الصحيفة أن "طاقم السفينتين الأمريكيتين أطلقا تحذيرات عقب الحادثة في الخليج، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت في 2 أبريل/ يسان الثاني مع إعلان بدء مفاوضات فيينا.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، نشرت مقطع فيديو لطائرات مسيرة إيرانية، تحلق فوق حاملة طائرات أمريكية في الخليج. ونشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عبر حسابها على موقع "تويتر" مقطع فيديو، يظهر فيه تحليق طائرات مسيرة بالقرب من حاملة طائرات أمريكية.

​وقالت الوكالة في تعليقها على مقطع الفيديو: "4 طائرات تابعة للحرس الثوري الإيراني، تحلق فوق حاملة طائرات أمريكية في الخليج، ويظهر لقطات مقربة على سطح السفينة".

وهدد الحرس الثوري الإيراني، في الأول من إبريل الجاري، القوات الأمريكية، بعد إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى الخليج، بقوله إن قواته قادرة على ضرب وتدمير جميع القواعد الأمريكية في المنطقة بلحظة واحدة.