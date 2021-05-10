أدرعي يستشهد بفيديو لقناة "الجزيرة" لإثبات "إجرام حماس" ويسأل: أين حرمة رمضان؟

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، سلسلة تغريدات علق فيها على الأحداث التي تشهدها مدينة القدس والتصعيد الكبير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره على صفحته الرسمية في "تويتر"، إنه تم "القضاء على خلية تخريبية تضم ثلاثة مخربين من حماس كانت تهم بنشاطات إرهابية في شمال قطاع غزة"، وفق تعبيره.

ووجه أدرعي خطابا إلى الفلسطينيين والعالم العربي قال فيه: "حماس تستهدف المدينة المقدسة أورشليم (القدس) أولى القبلتين تحت تهديد إرهابها الذي يدنس مهد الأديان السماوية الثلاثة - باعتراف منهم! فأين قدسية القدس أيها المفترون؟ أهذا هي حرمة رمضان؟".

حماس تستهدف المدينة المقدسة أورشليم #القدس أولى القبلتين تحت تهديد إرهابها الذي يدنس مهد الأديان السماوية الثلاثة - باعتراف منهم! فأين قدسية القدس أيها المفترون؟

أهذا هي حرمة رمضان؟ pic.twitter.com/460QjtUN3N — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 10, 2021

واستشهد أدرعي بمشهد فيديو بثّ على قناة "الجزيرة" القطرية، وقال: "ها هي الجزيرة تبث صورا تعكس إجرام حماس الذي يطلق صواريخه الإرهابية من المناطق المأهولة بالسكان، حتى الجزيرة لا يمكنها أن تخفي حقيقة ما يجري".

ها هي#الجزيرة تبث صورًا تعكس إجرام حماس الذي يطلق صواريخه الإرهابية من المناطق المأهولة بالسكان، حتى #الجزيرة لا يمكنها أن تخفي حقيقة ما يجري pic.twitter.com/26yaegMpgK — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 10, 2021

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إطلاق نيران مضادة للدبابات مؤخرا من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "تم إطلاق نيران مضادة للدبابات مؤخراً من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مؤكدا إصابة سيارة مدنية في جنوب إسرائيل وإصابة شخص إثر إطلاق صاروخ من غزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي ، في بيان له، أن منظومة القبة الحديدية تصدت لصاروخ واحد أطلق من قطاع غزة، باتجاه القدس، فيما سقط 6 صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة. وقال، إنه "متابعة الإنذارات في منطقة أورشليم ومحيطها فالحديث عن إطلاق ٧ صواريخ من قطاع غزة.. القبة الحديدية تعترض أحد الصواريخ بينما سقط الباقي في مناطق مفتوحة".

انت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أمهلت القوات الإسرائيلية للانسحاب من المسجد الأقصى حتى السادسة مساء، محذرة من العواقب.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب القسام"، عبر قناته على "تليغرام"، إن "قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر".

واقتحمت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم، للمرة الثانية خلال أيام، المسجد الأقصى واعتدت على المصلين داخله. ويشهد حي الشيخ جراح بالقدس منذ أكثر من 10 أيام، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.