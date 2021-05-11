غوتيريش يعلن اعتزامه إجراء مباحثات افتراضية مع بوتين خلال زيارة له إلى موسكو

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه يعتزم عقد جلسة مباحثات افتراضية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الزيارة التي يقوم بها غوتيريش إلى العاصمة الروسية موسكو في الفترة 12-14 أيار/ مايو الجاري.

وقال غوتيريش لوكالات الأنباء الروسية: "لقد تلقيت دعوة لزيارة موسكو لإجراء مناقشات سنوية عادية مع القيادة الروسية وبالطبع قبلتها بكل سرور".

وردا على سؤال عما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة يعتزم لقاء الرئيس الروسي خلال الزيارة، قال غوتيريش: "سيكون هناك لقاء افتراضي".

وأضاف غوتيريش: "لكن بالطبع ... إذا اجتمعت الجمعية العامة بصورة حضورية (وهو أمر لم يتضح بعد) فسأكون سعيدا باستقبال الرئيس بوتين في نيويورك عندما يأتي إلى الجمعية العامة".

وأكد غوتيريش، أنه يعتزم بحث عدد من القضايا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من بينها أوكرانيا وسوريا وليبيا واليمن، خلال زيارته.

كما يأمل غوتيريش في تبادل وجهات النظر مع لافروف حول ما هو ضروري لحل هذه المشاكل والمساعدة في حل جميع النزاعات في العالم.

وفقًا لغوتيريش، فإن هدفه هو "أن تساهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون المهم للغاية بين روسيا والأمم المتحدة في جميع مجالات أنشطة المنظمة...".