إيران تعلن عقد جولتي محادثات مع السعودية وتتحدث عن "نوافذ أمل مفتوحة"

قالت طهران، اليوم الثلاثاء، إن "ثمة نوافذ للأمل في حل الخلافات مع السعودية وتعزيز التعاون بين دول المنطقة عقب جولتين للحوار بين البلدين عقدتا في الفترة الماضية".

وقال متحدث الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي: "عبر السنين، دعمنا ورحبنا بالحوار مع جيراننا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، واليوم هناك نوافذ أمل مفتوحة لحل الخلافات بين طهران والرياض"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وتابع، "من أجل حل سوء التفاهم والخلافات، عقدت جولتان من المفاوضات بين البلدين حتى الآن. بالإضافة إلى القضايا الثنائية، تمت أيضا مناقشة القضايا الإقليمية، لكننا لا نستطيع الخوض في التفاصيل حتى تنتهي المفاوضات".

وأوضح ربيعي أن "المفاوضات جرت على مستوى الممثلين الخاصين في الحكومة، وستستمر حتى الحصول على نتيجة"، مضيفا "نحن مصممون على معالجة كل الخلافات التي تتسبب بإزعاج لدول المنطقة، ونعتقد أن الوقت مناسب الآن لإنهاء هذه الخلافات وإحياء الأمن و حسن الجوار والأخوة بين دول المنطقة".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أعلن يوم الاثنين الماضي، عن حصول محادثات بين طهران والرياض في العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات زادة خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي قال فيها، إنه "كان هناك محادثات بين طهران والرياض في العاصمة العراقية بغداد تناولت العلاقات الثنائية وملفات إقليمية". وأضاف زادة، قائلا: "نأمل أن تنتج هذه المحادثات عن تفاهم حقيقي بين إيران والسعودية خاصة فيما يخص العلاقة الثنائية والتطورات الإقليمية وحل الخلافات بين البلدين".

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول في الخارجية السعودية عن إجراء بلاده محادثات مع إيران. ونقلت "رويترز" عن السفير رائد كريملي، رئيس تخطيط السياسات في وزارة الخارجية السعودية، قوله إن "المحادثات مع إيران تهدف لبحث تخفيف التوتر في المنطقة".