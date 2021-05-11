مسؤول إيراني: الخلاف حاليا في المحادثات النووية هو حول تعقيدات وضعها ترامب

قالت طهران إن الخلافات القائمة حاليا ضمن المحادثات حول الاتفاق النووي، تتعلق بتعقيدات تسببت بها الإدارة الأمريكية السابقة لدونالد ترامب، تجعل رفع العقوبات أمرا صعبا.

طهران – سبوتنيك. وقال متحدث الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 11 مايو/ أيار: "أؤكد أن الكثير من الخلافات حول رفع العقوبات قد تم حلها، وأن جميع الأطراف متفقون على ذلك".

وأضاف بقوله: "لكن التعقيدات المتبقية، التي ضمتها إدارة [الرئيس الأمريكي السابق دونالد] ترامب عند فرض عقوبات جديدة ليكون من الصعب على الإدارة الحالية رفعها، هي محض خلاف الآن".

واستمر بقوله "لكن إذا كانت الإدارة الحالية مصممة على رفعها فبإمكانها ذلك".

وأكد أن "المعيار الوحيد للتنفيذ الكامل والدقيق للاتفاق النووي ليس كلمة واحدة أقل ولا كلمة واحدة أكثر منه؛ لذلك، نتوقع رفع العقوبات بنفس الطريقة المنصوص عليها في نص الاتفاق النووي والقرار 2231 لمجلس الأمن الدولي".