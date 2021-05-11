الشرطة الأوكرانية تغرم شابا تنكر بزي علاء الدين.. فيديو

ووفقا للخدمة الصحفية لشرطة الدوريات في مدينة خاركوف، أوقفت الشرطة سائق سيارة هوندا، كان يجر "سجادة طائرة" وعليها شاب وفتاة متنكرين بزي الأميرة ياسمين وعلاء الدين، لانتهاكهم قواعد السلامة، وقواعد جر الحمولة، والانتهاك الجسيم للنظام العام.

ويدعى الشاب الذي ارتدى زي "علاء الدين" دينيس بوفتكين، وهو مدون أوكراني مقيم في خاركوف.