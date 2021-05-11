متظاهرون في جامعة تل أبيب يرفعون الأعلام الفلسطينية... فيديو

تظاهر عدد من الطلاب في جامعة تل أبيب الإسرائيلية، حاملين أعلاما فلسطينية، للتنديد بالممارسات الإسرائيلية في القدس الشرقية بما في ذلك اقتحام المسجد الأقصى ومخطط تهجير عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح.

ونشرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية مقطع فيديو للتظاهرة، فيما طالب معلقون بسحب الجنسية الإسرائيلية من المتظاهرين.

מפגינים באוניברסיטת תל אביב מנופפים בדגלי אש"ף@daniel_elazar pic.twitter.com/3OZ4kZ92VW — כאן חדשות (@kann_news) May 11, 2021

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان الجاري مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين من جهة وبين شبان فلسطينيين غاضبين على تهجير عائلاتهم من حي الشيخ جراح.

كما اقتحمت الشرطة الإسرائيلية صباح أمس الإثنين، المسجد الأقصى للمرة الثانية خلال أيام، واعتدت على المصلين موقعة عشرات الجرحى في صفوفهم.