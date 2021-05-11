إيطاليا... تطعيم شابة 6 مرات بلقاح "فايزر" عن طريق الخطأ

قالت السلطات الصحية في إيطاليا إنه تم تطعيم امرأة في الـ23 من عمرها بلقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد، هذا الأسبوع، ست مرات دفعة واحدة عن طريق الخطأ.

وقالت السلطات الصحية إن الشابة تم إعطاؤها ست جرعات من لقاح "فايزر"، المضاد لفيروس كورونا المستجد، دفعة واحدة عن طريق الخطأ من طرف الممرضة، ولم تعان الشابة من أي أعراض سلبية نتيجة هذا الخطأ".

ونقلت صحيفة "سي بي إس" الأمريكية، أن هذه الحادثة وقعت صباح يوم الأحد الماضي، في مستشفى "نوا" في ماسا في توسكانا شمالي روما.

وقال الأطباء إن "المريضة ظلت تحت المراقبة لمدة 24 ساعة تقريبا في غرفة الطوارئ بالمستشفى وحصلت على سوائل وأدوية مضادة للالتهابات والحمى كإجراءات وقائية".

وقالت الدكتورة أنتونيلا فيسينتي، مديرة الأمراض المعدية في مستشفى نوا: "في هذا الوقت بالتأكيد لن تظهر آثار جانبية".

وأوضحت فيسينتي أن "دراسات لقاح "فايزر" أظهرت أن الأشخاص الذين يتلقون ما يصل إلى 5 أضعاف الجرعة العادية لا يعانون من أي عواقب".

وأضافت: "إن المرضى في إسرائيل وألمانيا الذين تم إعطاؤهم عن طريق الخطأ 5 أضعاف الجرعة المعتادة لم تظهر عليهم أيضا ردود فعل سلبية".

وتابعت: "لم تعاني المريضة من أي أعراض مثل الحمى أو أي ألم، باستثناء الألم مكان التلقيح. لقد كانت خائفة قليلا، لذلك فضلنا إبقائها هنا حتى صباح اليوم".

وأشارت إلى "أنه لم يتضح بعد ما هي الآثار طويلة المدى على مستويات الأجسام المضادة لدى المرأة الشابة بعد إعطائها جرعات زائدة من اللقاح، وبالتالي استجابتها المناعية لفيروس كورونا".

ويتم فحص دمها بانتظام لمراقبة استجابتها المناعية وتحديد ما إذا كان ينبغي لها الحصول على الجرعة الثانية المقررة بعد عدة أسابيع.