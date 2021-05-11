دعوات للتظاهر في جنوب أفريقيا احتجاجا على الممارسات الإسرائيلية

دعت أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني في جنوب أفريقيا إلى تنظم مظاهرة احتجاجية يوم غد الأربعاء في كيب تاون، ضد الممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في القدس وغزة، ومحاولات إجلاء سكان حي الشيخ جراح بالقدس.

جوهانسبرغ- سبوتنيك. وقال مدير منظمة أفريقيا من أجل فلسطين محمد دساي إن "المنظمة تنضم إلى الإدانات الصادرة عن حكومة جنوب أفريقيا والحزب الحاكم وغيرهم من الحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وتندد بالقتل الوحشي لأكثر من 20 فلسطينيا بينهم أطفال على أيدي القوات الإسرائيلية"، مضيفا "شعرنا بالصدمة والحزن ونحن نرى الإخلاء القسري للفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح".

وتابع : "الفلسطينيون اختاروا أن يحاربوا بدلا من الاستسلام، ونحن في جنوب أفريقيا لن نتضامن معهم فقط، بل سنحشد لمطالبة الحكومة باتخاذ خطوات على المستويين المحلي والدولي لتحميل إسرائيل مسؤولية انتهاكاتها للقانون الدولي".

ومن المقرر أن يشارك في المظاهرة مجلس الفتوى الإسلامي في جنوب أفريقيا، ومؤسسة القدس والتحالف الوطني من أجل فلسطين، والحزب الشيوعي الجنوب أفريقي، ومنظمة أفريقيا من أجل فلسطين وغيرهم.

وأكد الداعون إلى المظاهرة أنه سيتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومنذ أمس الاثنين، سقط ما لا يقل عن 24 قتيلا إثر غارات يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، بعدما أطلقت المقاومة الفلسطينية صواريخ باتجاه القدس، إثر توتر الأوضاع في المدينة المقدسة واقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، ومحاولات إخراج سكان حي الشيخ جراح من منازلهم.

ومنذ بداية شهر رمضان [قبل أكثر من 3 أسابيع]، يحتج الشبان الفلسطينيون على إجراءات إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى واقتحام المستوطنين لباحاته، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية أسفرت عن إصابات كبيرة تجاوز عددها 300 حالة بين الفلسطينيين.

ويشهد حيّ الشيخ جراح، منذ قرابة أسبوعين، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.