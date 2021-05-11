"حارس الأسوار"... نتنياهو يطالب الإسرائيليين بـ"الصبر" وتقديم "تضحيات معينة"

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مواطني بلاده بـ "الصبر"، متحدثا عن الحاجة إلى تقديم "تضحيات معينة"، في المعركة التي يخوضها الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وقال نتنياهو خلال زيارته لمقر القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي: "نحن في خضم معركة سنزيد وتيرة الهجمات وشدتها"، بحسب قناة "كان" الرسمية.

وتابع "ستتلقى حركة حماس هنا ضربات لم تكن تتوقعها"، مضيفا "هذا يتطلب صبرا وتضحية معينة من قبل المواطنين الإسرائيليين".

وسبق أن هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، بإعادة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة "سنوات للوراء" مقابل كل يوم يطلقون فيه الصواريخ تجاه المواطنين الإسرائيليين، وذلك في تغريدة عبر حسابه على "تويتر".

קיימתי שורה של דיונים והערכת מצב בפיקוד הדרום עם רה׳׳מ, הרמטכ"ל ומפקד הפיקוד. נפגשתי בנוסף עם ראשי הרשויות בעוטף.



צה"ל וכוחות הביטחון פגעו וימשיכו לפגוע קשות בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי. המכה הקשה שהם סופגים תהיה עוצמתית יותר. על כל יום של ירי על אזרחי ישראל- נחזיר אותם שנים אחורה. pic.twitter.com/wCuX1uYJqH — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) May 11, 2021

وقتل إسرائيليان، وأصيب 5 آخرون منهم 2 في حالة حرجة، اليوم، بصواريخ أطلقتها فصائل فلسطينية من قطاع غزة تجاه مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل.

وقالت حركة "حماس" الفلسطينية إنها أطلقت 137 صاروخا خلال 5 دقائق على عسقلان وأشدود ومستوطنات أخرى في المنطقة المتاخمة للقطاع والمعروفة باسم "غلاف غزة".

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا مقتضبا طالب فيه سكان عسقلان بالبقاء في الملاجئ العامة والغرف المحصنة في ظل القصف المكثف الذي تشهده المدينة.

בהתאם להנחיות פיקוד העורף המתעדכנות, תושבי אשקלון מתבקשים להישאר במרחב המוגן עד להודעה חדשה — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 11, 2021

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، أمر اليوم الثلاثاء بمواصلة استهداف مواقع حركتي "حماس" و"الجهاد" في غزة وتكثيف الغارات ضد القطاع في عملية جوية حملت اسم "حارس الأسوار".

وخلف القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ مساء أمس الإثنين، 24 قتيلا بينهم 9 أطفال، إضافة إلى إصابة 103 آخرين بجراح.